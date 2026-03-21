Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ, узел связи и живую силу противника на Константиновском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что были поражены два пункта управления БПЛА ВСУ, узел связи и не менее 12 украинских боевиков. Цели ликвидировал расчет РСЗО «Град» 103-го полка Южной группировки.

Получив координаты цели от операторов разведывательного беспилотника Zala подразделения ВБС, расчет реактивной системы «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом произвели уничтожение скопления противника на дистанции свыше 25 км. При этом использовались дальнобойные реактивные снаряды калибра 122-мм.

Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотников. После выполненной задачи артиллерийский расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив боевую машину от возможного ответного удара противника.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Об успешном попадании в намеченную цель и ее ликвидации доложила разведка.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.