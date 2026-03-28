Армия России освободила Брусовку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад».
28-03-2026 13:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России освободила Брусовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Брусовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места сборки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148-ми районах.

Также в сводке МО РФ говорится об уничтожении безэкипажного катера и автономного подводного аппарата ВСУ силами Черноморского флота. Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 385 дронов.

Ранее российские войска освободили Никифоровку в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #Брусовка
