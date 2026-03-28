В России осенью на срочную службу призвано 135 тысяч человек

По словам Цимлянского, установленное указом президента задание выполнено в полном объеме.
28-03-2026 11:06
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Осенью на срочную службу в России призвано 135 тысяч человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Для прохождения военной службы в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек», - сказал он на брифинге по итогам проведения осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.

Цимлянский также подвел итоги предыдущего осеннего призыва. По его словам, задание на призыв, которое установил верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, выполнено своевременно и в полном объеме.

Ранее в России обновили порядок предоставления документов об отсрочке в военкомат. По новым правилам, россиянам не обязательно являться в военный комиссариат для их предоставления.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#армия #призыв #срочная служба #Владимир Цимлянский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
