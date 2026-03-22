В России за ночь сбили 25 беспилотников

Ночью средства ПВО отражали атаку дронов над столичным регионом.
22-03-2026 07:40
© Фото: Минобороны России

За ночь на 22 марта дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны перехватили над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями. Кроме того, один из аппаратов уничтожили над Черным морем.

Кроме того, минувшей ночью средства ПВО отражали атаку беспилотников над столичным регионом. Росавиация сообщала об ограничениях в работе аэропортов московского авиационного узла.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Москва #армия #Минобороны России #пво #беспилотники #Московская область
