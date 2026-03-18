Расчет «Тор-М1» рассказал, как сорвал налет украинских дронов в ДНР

Расчет ЗРК «Тор-М1» группировки «Центр» сорвал массовый налет ударных дронов PD-2 формирований ВСУ на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы служат в отдельном зенитном ракетном дивизионе 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». В ходе боевого дежурства они сорвали массовый налет ударных дронов PD-2 в Донецкой Народной Республике.

«Наш комплекс аналогично обнаруживает любые высоко или низко летящие цели. И спокойно их уничтожает. В настоящее время противник активно использует ударные беспилотники типа PD-2, которыми пытается бить по нефтебазам. Здесь мы на ближнем рубеже их отрабатываем и не даем пересечь нашу границу», - рассказал начальник расчета Олег Наумов.

Боевая работа воинами-зенитчиками осуществляется в круглосуточном режиме. Противник предпринял попытку совершить массовый налет ударными дронами PD-2. Получив информацию об обнаружении воздушных целей, бойцы совершили марш в один из районов боевого применения. По прибытию в район военнослужащие расчета оперативно привели комплекс из походного положения в боевое, осуществили мониторинг воздушного пространства.

«Прибыли на одну боевую позицию, отработали. Поступила команда убыть на следующую. Там тоже отработали и отправились во временный гараж. ЗРК «Тор-М1» предназначен для сбития низколетящих барражирующих боеприпасов, разведывательных БПЛА противника. От меня в экипаже зависит своевременное прибытие на боевую позицию, своевременное убытие после отрабатывания по цели», - объяснил механик-водитель Михаил Чердынцев.

Обнаружив приближение беспилотников противника, расчет взял цель на сопровождение и произвел пуск зенитных управляемых ракет с контролем уничтожения цели при помощи специальной системы визуального контроля внутри машины. После поражения первой цели расчет оперативно осуществил перемещение на запасную позицию, где произвел повторный запуск.

С первого дня спецоперации расчеты ЗРК группировки «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил. Они несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса.

Ранее в Минобороны России показали, как артиллеристы 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Цель была выявлена в ходе аэроразведки - операторы БПЛА зафиксировали скопление живой силы противника на оборудованной позиции. Наши артиллеристы нанесли серию залпов из 130-мм пушки М-46.

