ВС РФ ударили по связанным с ВСУ объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используют в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Целью также стала транспортная инфраструктура, которую использует украинская армия. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Российской армии.

Кроме того, поражены пункты управления беспилотниками и места временной дислокации украинских войск. Средства противовоздушной обороны уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Украины на гражданские объекты РФ, сообщили ранее в военном ведомстве. Пострадали предприятия ВПК, топливно-энергетическая, транспортная и аэродромная инфраструктура Украины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.