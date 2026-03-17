Экипаж БДК «Адмирал Невельской» провел учения в заливе Петра Великого

Экипаж большого десантного корабля «Адмирал Невельской» провел учения в заливе Петра Великого. Военные моряки отработали все возможные сценарии.

Военнослужащие отражали атаки безэкипажных катеров, а также сбивали беспилотники, в том числе и антидроновыми ружьями. Согласно легенде учений, один дрон все же повредил судно и носовой отсек загорелся. После этого экипаж отработал тушение пожара.

В итоге военнослужащие пошли в наступление. В завершающей части учений они создали плацдарм на побережье. При этом действия морских пехотинцев прикрывала корабельная артиллерия.

Ранее моряки Тихоокеанского флота показали корреспонденту «Звезды» Николаю Кугуку дозаправку на ходу. Это произошло на борту фрегата «Маршал Шапошников».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.