Корветы тихоокеанского флота зашли в порт Читтачонг

В бангладешском порту пришвартовались корветы «Совершенный» и «Резкий».
25-03-2026 15:11
Корабли тихоокеанского флота прибыли в Бангладеш. Корветы «Совершенный» и «Резкий» зашли в порт Читтагонг.

На причале наших моряков ждали представители Военно-морских сил Бангладеш и сотрудникироссийского посольства. Военнослужащие двух стран примут участие в мероприятиях, посвященных памяти советским морякам.

В 1972 году СССР помогал восстанавливать порт после войны за независимость бенгальского народа. За 26 месяцев советские моряки разминировали более тысячи квадратных миль, отремонтировали 12 причалов и подняли со дна 26 судов.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота торжественно встретили в Мьянме. В тот раз российские корветы совершили деловой заход в порт Тилава. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Совершенный #тоф #Бангладеш #резкий #Читтачонг
