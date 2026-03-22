Корветы тихоокеанского флота зашли в порт Читтачонг

Корабли тихоокеанского флота прибыли в Бангладеш. Корветы «Совершенный» и «Резкий» зашли в порт Читтагонг.

На причале наших моряков ждали представители Военно-морских сил Бангладеш и сотрудникироссийского посольства. Военнослужащие двух стран примут участие в мероприятиях, посвященных памяти советским морякам.

В 1972 году СССР помогал восстанавливать порт после войны за независимость бенгальского народа. За 26 месяцев советские моряки разминировали более тысячи квадратных миль, отремонтировали 12 причалов и подняли со дна 26 судов.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота торжественно встретили в Мьянме. В тот раз российские корветы совершили деловой заход в порт Тилава.

