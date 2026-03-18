Корветы ТОФ «Совершенный» и «Резкий» завершили визит в Вишакхапатнам

В ходе визита наши военные моряки посетили памятные и культурные места, принимающая сторона организовала для них отдых на берегу.
18-03-2026 05:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу делового захода в индийский порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Об этом сообщили в Минобороны России.

За время нахождения в одном из крупнейших портов Индии, расположенном в штате Андхра-Прадеш, для экипажей корветов ТОФ «Совершенный» и «Резкий» был организован отдых на берегу. Российские военные моряки посетили памятные и культурные места. Также они приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военнослужащими.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока 12 февраля текущего года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, как российские корветы «Совершенный» и «Резкий» торжественно встретили в Мьянме. Корабли совершили деловой заход в порт Тилава. Их экипажи на берегу встречали представители российского посольства и офицеры ВМС принимающей стороны. Российских военнослужащих познакомили с достопримечательностями. Также моряки приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Индия #Тихоокеанский флот #военные моряки #Корвет «Совершенный» #Визит #товарищеский матч #Андхра-Прадеш #корвет резкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
