Корветы ТОФ «Совершенный» и «Резкий» завершили визит в Вишакхапатнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу делового захода в индийский порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Об этом сообщили в Минобороны России.

За время нахождения в одном из крупнейших портов Индии, расположенном в штате Андхра-Прадеш, для экипажей корветов ТОФ «Совершенный» и «Резкий» был организован отдых на берегу. Российские военные моряки посетили памятные и культурные места. Также они приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военнослужащими.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока 12 февраля текущего года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, как российские корветы «Совершенный» и «Резкий» торжественно встретили в Мьянме. Корабли совершили деловой заход в порт Тилава. Их экипажи на берегу встречали представители российского посольства и офицеры ВМС принимающей стороны. Российских военнослужащих познакомили с достопримечательностями. Также моряки приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях.

