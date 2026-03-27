Над Россией за три часа сбили 52 украинских дрона

Российские военнослужащие за три часа сбили 52 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.
Уточняется, что беспилотники сбили в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей. Также подтверждено уничтожение БПЛА над Московским регионом и Республикой Крым.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 27 марта силы ПВО за ночь сбили 36 беспилотников ВСУ в небе над Ленинградской областью.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
