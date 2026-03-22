МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны группировки «Центр» уничтожили технику и живую силу ВСУ

За несколько дней военнослужащие группировки уничтожили более десятка единиц бронированной и автомобильной техники, а также выявленные ретрансляторы противника, замаскированные в лесополосах.
23-03-2026 13:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» нанесли серию ударов по технике и живой силе формирований ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

С помощью ударных FPV-дронов военнослужащие поражают широкий спектр целей - от бронетехники и автомобилей до средств связи, ретрансляторов и тяжелых коптеров противника.

Как уточнили в ведомстве, работа ведется не только на линии боевого  соприкосновения, но и в глубине обороны ВСУ. За несколько дней операторы уничтожили более десятка единиц техники, а также выявили и ликвидировали замаскированные ретрансляторы в лесополосах.

Особое внимание уделяется борьбе с вражескими беспилотниками. При обнаружении в воздухе тяжелых коптеров с системой сброса боеприпасов или разведывательных дронов в небо поднимаются FPV-перехватчики. Операторы ведут охоту на такие цели, уничтожая их еще на подлете к позициям российских подразделений, тем самым снижая угрозу с воздуха.

Подобные действия позволяют нарушать логистику противника и снижать его боевые возможности на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #дроны #группировка «Центр»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 