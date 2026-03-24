Боевик ВСУ попал в плен при попытке взять противодроновую сетку

Украинский военнослужащий Александр Семиренко сообщил, что оказался в плену у бойцов группировки «Север» в Сумской области, когда отправился на соседнюю позицию за противодроновой сеткой. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

Пленный был мобилизован после получения нескольких повесток. Ранее работал на хлебозаводе и имел отсрочку, однако после увольнения ее лишился. Позднее его направили на службу и планировали отправить в штурмовые подразделения. Семиренко отметил, что сначала нес службу на блокпосту, где проверял автомобили и документы.

Позже отправили на позиции. Укрытие активно атаковали FPV-дронами, в результате чего оно получило повреждения.

«У нас уже был вход разбитый, потом я принял решение - там у нас рядом была "эспэшка" еще одна, и там были сетки. И я пошел на "эспэшку", где-то метров 20 она от нас была, и хотел взять сетки эти маскировочные, чтобы они хотя бы не залетали в подвал там, где мы сидели. Ну, сходил, взял, назад пришел и попал на бойцов Российской Федерации», - пояснил пленный.

Военнослужащий добавил, что выбрал плен, чтобы сохранить жизнь, и подчеркнул, что с ним обращаются нормально - обеспечивают питанием и комфортным размещением.

Другой пленный рассказал, что в его подразделении действовал приказ стрелять в сослуживцев, если кто-то попытается сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.