МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевик ВСУ попал в плен при попытке взять противодроновую сетку

Пленный рассказал, что решил добраться до соседней позиции, чтобы забрать маскировочные сети и закрыть ими вход в подвал, где находились сослуживцы. Возвращаясь, он столкнулся с российскими военнослужащими.
24-03-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Александр Семиренко сообщил, что оказался в плену у бойцов группировки «Север» в Сумской области, когда отправился на соседнюю позицию за противодроновой сеткой. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

Пленный был мобилизован после получения нескольких повесток. Ранее работал на хлебозаводе и имел отсрочку, однако после увольнения ее лишился. Позднее его направили на службу и планировали отправить в штурмовые подразделения. Семиренко отметил, что сначала нес службу на блокпосту, где проверял автомобили и документы.

Позже отправили на позиции. Укрытие активно атаковали FPV-дронами, в результате чего оно получило повреждения.

«У нас уже был вход разбитый, потом я принял решение - там у нас рядом была "эспэшка" еще одна, и там были сетки. И я пошел на "эспэшку", где-то метров 20 она от нас была, и хотел взять сетки эти маскировочные, чтобы они хотя бы не залетали в подвал там, где мы сидели. Ну, сходил, взял, назад пришел и попал на бойцов Российской Федерации», - пояснил пленный.

Военнослужащий добавил, что выбрал плен, чтобы сохранить жизнь, и подчеркнул, что с ним обращаются нормально - обеспечивают питанием и комфортным размещением.

Другой пленный рассказал, что в его подразделении действовал приказ стрелять в сослуживцев, если кто-то попытается сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пленный #Александр Семиренко
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 