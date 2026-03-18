«Чем хуже погода - тем лучше»: артиллеристы рассказали о боях в зоне СВО

Расчет гаубицы Д-30 группировки «Центр» уничтожил БМП с десантом ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель поразил артиллерийский расчет буксируемой гаубицы Д-30. Бойцы служат в 621-м отдельном гаубичном дивизионе группировки «Центр».

«Приходит штатная команда "К бою!". Выбегаем... Наводчик наводится. Первый выстрел пристрелочный, потом подбили Bradley, она встала, задымилась... Чаще всего приходится работать по движущимся целям - это подвоз, ротации. Ну и по пешей силе противника», - рассказал командир орудия Айдар Галимов.

В ходе наступательных действий операторы подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» доложили на пункт управления огнем отдельного гаубичного дивизиона об обнаружении боевой техники с живой силой противника. С целью срыва ротации ВСУ артиллерийский расчет гаубицы Д-30 получил боевую задачу нанести огневое поражение по выявленной цели.

«Стояли на позиции. Пришла цель, какая именно - не говорили, потом это выяснилось. "Огонь! Огонь! Огонь!" Докладываем, что поразили цель... Д-30 - это гаубица, стреляет на 13,5. В основном работаем по блиндажам, по пехоте... Раньше было все-таки попроще - прилеты и прилеты просто. Сейчас меньше прилетов. Побольше "птичек", стабильно каждый день», - рассказал старший наводчик Руслан Закиров.

Расчет гаубицы оперативно размаскировал орудие, выставил посты воздушного наблюдения для защиты орудия от FPV-дронов. А затем приступил к нанесению огневого поражения противника.

«Летит все что можно - "птички", дроны, арта. Был командиром отделения тяги, водителем. Но все-таки молодым везде у нас дорога... Ходил в разведку, искал места для перекатов. Чем больше деревьев - тем лучше, чтоб ты все видел, а тебя никто», - объяснил номер расчета старшина Дмитрий Зайцев.

Стрельба велась с закрытой огневой позиции 122-мм осколочно-фугасными снарядами. Дальность составляла до 12 км.

«Погодные условия для нас - самый важный фактор. Чем хуже погода - тем для нас она лучше. Подвоз необходимой провизии, воды. Самое необходимое жизненное... Работали ночью, активность была, надо было максимально быть собранным. Отработать и замаскироваться. Ребята боевые, поддерживаем друг друга. В целом все в порядке, работаем», - говорит номер расчета Евгений Поляков.

После уничтожения выявленной вражеской цели штурмовые группы дивизии совершили обманный маневр. Зайдя с флангов, они выбили противника из укрепленного опорника.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей на Добропольском направлении СВО.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.