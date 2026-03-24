Невеста Героя России Ярашева заявила, что гордится им бесконечно

Невеста Героя России Сергея Ярашева Камила Шаталова рассказала, что больше всего для нее было важно, чтобы боец вернулся живым. Девушка призналась, что испытывает за него огромную гордость.

«В первую очередь я благодарна ему за то, что он сдержал свое обещание и вернулся живым. Это единственное, что мне нужно было. И спасибо всем за то, что он попал в историю России, горжусь им бесконечно, и моя гордость не угаснет никогда», - призналась Камила.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил Ярашеву медаль «Золотая Звезда». Церемония прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского, где военнослужащий сейчас проходит лечение.

Глава ведомства поблагодарил бойца за мужество и подвиг, пожелал ему скорейшего восстановления и заверил, что будет следить за его лечением и реабилитацией.

Как сообщили в Минобороны, Ярашев получает всю необходимую медицинскую помощь, впереди у него этап реабилитации и протезирования. При этом сам военнослужащий заявил, что планирует продолжить службу и поступить в военный вуз.

Во время боевой задачи 21-летний боец в течение 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении в районе села Гришино. Оказавшись отрезанным от своих, он передавал важные разведданные, а снабжение - боеприпасы, еду и батареи - доставлялось ему с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.