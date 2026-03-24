МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Невеста Героя России Ярашева заявила, что гордится им бесконечно

Девушка подчеркнула, что благодарна ему за то, что Сергей сдержал обещание и вернулся. Она отметила, что он вписал свое имя в историю страны, и добавила, что это чувство никогда не угаснет.
24-03-2026 14:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Невеста Героя России Сергея Ярашева Камила Шаталова рассказала, что больше всего для нее было важно, чтобы боец вернулся живым. Девушка призналась, что испытывает за него огромную гордость.

«В первую очередь я благодарна ему за то, что он сдержал свое обещание и вернулся живым. Это единственное, что мне нужно было. И спасибо всем за то, что он попал в историю России, горжусь им бесконечно, и моя гордость не угаснет никогда», - призналась Камила.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил Ярашеву медаль «Золотая Звезда». Церемония прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского, где военнослужащий сейчас проходит лечение.

Глава ведомства поблагодарил бойца за мужество и подвиг, пожелал ему скорейшего восстановления и заверил, что будет следить за его лечением и реабилитацией.

Как сообщили в Минобороны, Ярашев получает всю необходимую медицинскую помощь, впереди у него этап реабилитации и протезирования. При этом сам военнослужащий заявил, что планирует продолжить службу и поступить в военный вуз.

Во время боевой задачи 21-летний боец в течение 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении в районе села Гришино. Оказавшись отрезанным от своих, он передавал важные разведданные, а снабжение - боеприпасы, еду и батареи - доставлялось ему с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Герой России #Сергей Ярашев
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 