Расчет «Мсты» сорвал попытку ротации ВСУ на Константиновском направлении

Артиллеристы уничтожили украинский пикап, лишив противника транспортного средства.
18-03-2026 15:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о срыве ротации украинских боевиков на Константиновском направлении. Это сделал расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Юг». 

Цель - пикап противника - обнаружили разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Сразу же координаты автомобиля были переданы на пункт управления артиллерией. 

Пикап был поражен 152-миллиметровым снарядом. Лишившись транспортного средства, противник не смог доставить на позиции личный состав, боеприпасы и продовольствие, как отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что расчеты российских самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали украинских дроноводов. В тот раз артиллерийский удар по пунктам управления БПЛА неприятеля наносился в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Мста-Б #группировка юг #константиновское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
