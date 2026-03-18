Минобороны России сообщило о срыве ротации украинских боевиков на Константиновском направлении. Это сделал расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Юг».

Цель - пикап противника - обнаружили разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Сразу же координаты автомобиля были переданы на пункт управления артиллерией.

Пикап был поражен 152-миллиметровым снарядом. Лишившись транспортного средства, противник не смог доставить на позиции личный состав, боеприпасы и продовольствие, как отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчеты российских самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали украинских дроноводов. В тот раз артиллерийский удар по пунктам управления БПЛА неприятеля наносился в Запорожской области.

