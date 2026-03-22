«Гвоздика» ликвидировала расчет БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Артиллеристы морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили пункт размещения операторов БПЛА ВСУ. Это произошло на Добропольском направлении.

По данным Минобороны России, цель выявили с воздуха - операторы разведывательных дронов обнаружили активность противника в одном из заброшенных зданий. После дополнительной разведки координаты уточнили и передали артиллеристам.

На кадрах видно, как самоходная установка «Гвоздика» работает в лесополосе. Артиллеристы наносят удар по выявленной цели.

Дальнейшие кадры объективного контроля с беспилотника указывают на попадание - в районе частной застройки происходит мощный взрыв, затем поднимается густой столб дыма. Видно, что поражено здание, где, по данным разведки, находились операторы БПЛА и оборудование управления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.