«Мама - связист, я - медик»: фельдшер рассказала, за что получила госнаграду

Представитель командования группировки войск «Центр» вручил медали медперсоналу военного госпиталя и бойцам, находящимся на излечении.
22-03-2026 07:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

За проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, находящимся на излечении, а также медицинскому персоналу госпиталя были вручены государственные награды: медали «За храбрость» II степени, Суворова, Жукова, Луки Крымского.

Командир танка Вадим Семенов был награжден медалью Жукова. Он рассказал, что получил осколочное ранение, но как только поправится, планирует вернуться в строй и выполнять поставленные задачи.

«Брали населенный пункт, работали с закрытых огневых позиций. Поддерживали нашу пехоту. Мы уничтожили пулеметный расчет и живую силу противника <...> Ребята у меня, все друзья, поехали. Я, как патриот Родины, тоже решил поддержать их здесь», - рассказал Семенов.

Фельдшер дивизиона Анастасия Удалова была награждена медалью Луки Крымского. Она уже долгое время работает в госпитале, через ее руки прошло много раненых.

«Работала на многих этапах. Занималась перевязкой, процедурными мероприятиями, эвакуацией... Я пошла по стопам родителей, мама у меня связист, папа - танкист, я - медик. Я с детства хотела стать медиком, как мне исполнилось 4 года. Сначала хотела быть ветеринаром, но потом решила - надо людей лечить», - поделилась Удалова.

В завершение торжественного мероприятия представитель командования группировки войск «Центр» выразил слова благодарности медикам за сотни спасенных жизней. Он поздравил военнослужащих с заслуженными наградами.

Ранее в Минобороны рассказали, как заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе. Кроме того, медали Минобороны России и благодарности руководства военного ведомства были вручены медперсоналу госпиталя, который поддерживает бойцов в лечении и реабилитации.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Центр #госпиталь #фельдшер #вручение наград #командир танка #госнаграды РФ
