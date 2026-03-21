Экипажи Су-25 разгромили опорник и личный состав врага в зоне СВО

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России уничтожили личный состав и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.
Отмечается, что пуски ракет выполнялись с малых высот. Удар наносился в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
Когда самолеты вернулись с боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили работы по их обслуживанию. Также они подготовили технику к повторному вылету.
Несколько дней назад экипажи Су-25 разрушили украинский опорный пункт в зоне проведения спецоперации. Отмечалось, что летчикам удалось не только разрушить укрепления вражеского опорного пункта, но и ликвидировать личный состав ВСУ.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»