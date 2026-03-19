Главком ВМФ Моисеев рассказал о реализации программы подлодок пятого поколения

Программа создания в России подводных лодок пятого поколения уже реализуется. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

В настоящее время в боевом составе флота несут службу подлодки третьего и четвертого поколений. Программа по созданию пятого поколения - межведомственная, подчеркнул адмирал. Комплексный подход позволяет ее реализовать. Оценивая текущее состояние подводных сил ВМФ России и планов их развития, главком Военно-Морского флота подчеркнул, что именно сейчас происходит смена поколений кораблей. Причины для этого объективные - истечение сроков эксплуатации и текущие достижения в технологиях.

«А главное - востребованность данного оружия. Подводные лодки таким оружием и являются», - отметил адмирал.

Моисеев объяснил, что именно поэтому руководством страны поставлены задачи по созданию пятого поколения подлодок. Он выразил убежденность, что они будут выполнены.

Поздравляя моряков-подводников с профессиональным праздником, главком ВМФ подчеркнул, что применение атомных подлодок в Арктике, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подлодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов человеческой деятельности не только на Земле, но и в космосе.