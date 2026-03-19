Главком ВМФ Моисеев рассказал о реализации программы подлодок пятого поколения

Адмирал флота Александр Моисеев подчеркнул, что программа - межведомственная и комплексная, и именно такой подход позволяет ее реализовать.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 06:15
© Фото: Минобороны России

Программа создания в России подводных лодок пятого поколения уже реализуется. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

В настоящее время в боевом составе флота несут службу подлодки третьего и четвертого поколений. Программа по созданию пятого поколения - межведомственная, подчеркнул адмирал. Комплексный подход позволяет ее реализовать. Оценивая текущее состояние подводных сил ВМФ России и планов их развития, главком Военно-Морского флота подчеркнул, что именно сейчас происходит смена поколений кораблей. Причины для этого объективные - истечение сроков эксплуатации и текущие достижения в технологиях.

«А главное - востребованность данного оружия. Подводные лодки таким оружием и являются», - отметил адмирал.

Моисеев объяснил, что именно поэтому руководством страны поставлены задачи по созданию пятого поколения подлодок. Он выразил убежденность, что они будут выполнены.

Поздравляя моряков-подводников с профессиональным праздником, главком ВМФ подчеркнул, что применение атомных подлодок в Арктике, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подлодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов человеческой деятельности не только на Земле, но и в космосе.

#армия #ВМФ РФ #подводные лодки #Александр Моисеев #моряки-подводники #пятое поколение #главком вмф #день подводника #Подводные силы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
