Штурмовики поделились новыми деталями освобождения Красноармейска в ДНР

Военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» рассказали новые уникальные подробности городских боев в ходе освобождения Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года. Кадры предоставило Минобороны России.

В Красноармейске противник выстроил крепкую линию обороны города, состоящую из нескольких эшелонов. Штурмовики преодолевали противотанковые рвы, открытые участки и малозаметные проволочные препятствия - «путанку». Бойцы двигались скрытно между позициями противника, для этого использовали тепловизионные пончо.

«Заскочили потихоньку мы, вместе с разведбатом, действовали во взаимодействии. Зашли, закрепились. Там есть переход между зданиями... Вот по переходу. И с крыши еще можно было зайти. Запрыгнули и оттуда, и оттуда, их зажали. FPV помогали, вычисляли в окнах, отвлекали. Сперва били FPV, потом группа залетала и непосредственно в стрелковом бою работала. Во взаимодействии все получилось», - рассказал командир батальона Сергей Майер.

Умелые действия каждого военнослужащего штурмового отряда мотострелковой бригады при заходе в населенный пункт позволили закрепиться на окраинах, нарастить силы и дальше двигаться вглубь, выбивая противника. Используя трофейные радиостанции украинских боевиков, наши бойцы вводили противника в заблуждение.

«На Красноармейск мы протоптали себе очень сложную и долгую тропинку. Мы эту задачу выполнили. Через Зверево, Леонтовичи обходили противника малыми группами. Вводили в заблуждение. Противник не понимал, откуда мы взялись, вообще у него не было понимания, где люди у них пропадают, были на связи, а теперь нет. Потом через Леонтовичи мы зашли в Красноармейск, выявляли позиции, уничтожали с помощью FPV-дронов, артиллерии, поступила задача занять северо-восток промзоны, малыми группами благодаря погоде зашли, закрепились», - рассказал командир роты Александр Работалов.

Одна часть подразделений бригады выдвинулась вперед и отрезала основной гарнизон ВСУ от подкреплений из Гришино. Военнослужащие отбивали атаки как с внешней стороны, так и с внутренней. Но мужество и профессионализм российских штурмовиков не только позволили выстоять и выполнить задачу, но и уничтожить высадившийся десант.

Другая часть продолжала пробиваться с боями к центру города. Боевики ВСУ сдавались в плен, понимая, что брошены своим командованием на верную смерть. Мирные жители встречали с радостью российских бойцов, некоторые помогали нашим военнослужащим тем, что рассказывали о позициях ВСУ в городе.

«Встретили мирных жителей. Они нам содействие оказывали. Говорили, где там танки, расчеты БПЛА... Соответственно, мы все отработали. Все подтвердилось. "Птичку" подняли, посмотрели, действительно оно так. Очень рады были нас видеть они», - вспоминает командир штурмового отряда Александр Кофтунов.

Для стрелка Олега Василенко знаковым событием стало взятие здания исполкома города Красноармейска. Он рассказал, что штурм начался с самого утра. Противник оборонялся достаточно долго при помощи пулеметного расчета.

«Когда мы штурмовали, они в окна нам "птиц" заводили, мы еще по ним отрабатывали. К обеду вернулись, нам принесли гранаты, патроны, пришло подкрепление. Мы снова начали штурмовать, тактику поменяли. По крыше сразу проникли на третий этаж соседнего здания», - вспоминает Василенко.

В уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные. Противник не оставлял попытки выбить российских штурмовиков из города. Но это не помешало военнослужащим установить государственный флаг Российской Федерации на западной стеле Красноармейска.

В данный момент в Красноармейске организованы патрули силами военной полиции. Оказывается вся необходимая помощь местному населению. Посты воздушного наблюдения сбивают дроны ВСУ, пытающиеся ударить по городу.

Военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр», принимавшие участие в освобождении Красноармейска, продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов.

Ранее в Минобороны показали, как подразделения беспилотных систем ВДВ наносят удары по позициям боевиков на Красноармейском направлении. В ходе вылетов были обнаружены и поражены замаскированная в лесополосе самоходная артиллерийская установка, а также автомобильная и бронированная техника, в том числе иностранного производства. Кроме того, уничтожены квадроциклы с личным составом и НРТК, используемые для подвоза боеприпасов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.