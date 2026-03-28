В Генштабе рассказали о сроках отправки призывников на службу

Призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года по новым изменениям в закон «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

При этом к месту службы призванных граждан будут доставлять с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, как это происходило раньше. составят жители отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, а также педагогические работники образовательных организаций. Их отправят к месту службы в период с 1 мая по 15 июля, добавил Цимлянский.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников не привлекут для выполнения задач специальной военной операции. Цимлянский сообщил, что солдаты будут направлены в регулярные части на территории России.