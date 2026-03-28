МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Генштабе рассказали о сроках отправки призывников на службу

Призванных граждан будут доставлять к месту военной службы, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, сообщил Цимлянский.
28-03-2026 11:17
© Фото: Минобороны России

Призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года по новым изменениям в закон «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

При этом к месту службы призванных граждан будут доставлять с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, как это происходило раньше. составят жители отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, а также педагогические работники образовательных организаций. Их отправят к месту службы в период с 1 мая по 15 июля, добавил Цимлянский.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников не привлекут для выполнения задач специальной военной операции. Цимлянский сообщил, что солдаты будут направлены в регулярные части на территории России.

#армия #Минобороны России #призыв #Владимир Цимлянский #отправка на службу
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 