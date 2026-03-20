ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов за неделю

Удары наносились в ответ на террористические атаки противника по гражданским объектам.
20-03-2026 12:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов за неделю. Это было сделано в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации. 

Уточняется, что удары наносились с 14 по 20 марта 2026 года. Удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Досталось и объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. 

Помимо этого, были поражены и места производства, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Еще наносилось огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинское орудие «Богдана-Б», а также технику ВСУ. Эти удары наносились на территории Сумской области, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #Украина #массированный удар #групповые удары
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
