ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов за неделю

Минобороны России сообщает, что ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов за неделю. Это было сделано в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что удары наносились с 14 по 20 марта 2026 года. Удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Досталось и объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Помимо этого, были поражены и места производства, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Еще наносилось огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинское орудие «Богдана-Б», а также технику ВСУ. Эти удары наносились на территории Сумской области, отметили в российском оборонном ведомстве.

