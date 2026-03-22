Генштаб: отслуживших призывников своевременно уволят

Срок службы по призыву в России составляет 12 месяцев.
28-03-2026 11:14
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Отслужившие призывники будут своевременно уволены из рядов ВС РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», - сообщил Цимлянский.

Он напомнил, что срок военной службы призывников в России составляет 12 месяцев. Ранее Цимлянский подчеркнул, что призывники не будут направлять в новые регионы РФ, а также в зону СВО для решения ее задач.

Весенний призыв 2026 года начнется в России 1 апреля. Впервые для оповещения призывников будут использованы электронные повестки, направленные через личные кабинеты на «Госуслугах».

По словам Цимлянского, осенью 2025 года на военную службу удалось призвать 135 тысяч человек.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #призыв #Генштаб #Владимир Цимлянский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
