Герой РФ Ярашев рассказал о планах поступать в военное училище

Герой России Сергей Ярашев, в одиночку удерживавший позиции в течение 68 дней, заявил, что планирует продолжить службу и поступить в военное училище. Он добавил, что выполнение задачи стало результатом работы всего подразделения.

«Это работа всего нашего подразделения, они помогали мне, я помогал им. И мы выполнили задачу на отлично. Я решил продолжить военную службу, должность мне уже подобрали. Учеба начнется, потом уже пойду в военное училище», - сказал боец.

Также военнослужащий рассказал, что поддерживает связь с сослуживцами почти каждый день. Он сам сильно скучает по товарищам, особенно по командиру и близкому другу, который сейчас продолжает выполнять боевые задачи.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил Ярашеву медаль «Золотая Звезда». Церемония прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского, где боец проходит лечение. Ярашев получает всю необходимую медицинскую помощь, впереди у него этап восстановления и протезирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.