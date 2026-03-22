Вооруженные Силы Российской Федерации установили контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области. Об этом сообщили в ходе брифинга в Минобороны РФ. Отличились бойцы группировки войск «Север».

«В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области», - говорится в заявлении ведомства.

В ходе боев за населенный пункт нанесено поражение боевикам и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь.

В Харьковской области поражение нанесено подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районе Верхней Писаревки, Веселого, Избицкого, Приколотного и Шевченково. Потери киевского режима там составили 200 человек, три бронемашины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Сожжены склады с боеприпасами, горючим и материальными средствами, уточнили в Минобороны РФ.

На этой неделе бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике. Это сделали военнослужащие группировки войск «Запад». Бойцы поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также двух батальонов беспилотных систем боевиков. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил отличившихся военнослужащих, отметив их мужество, храбрость и самоотверженность.

