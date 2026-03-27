«Град» сорвал ротацию ВСУ на Добропольском направлении

В результате удара уничтожены боевики, огневые точки и оборудованные позиции врага. Это позволило сорвать плановую ротацию украинских подразделений.
27-03-2026 15:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Координаты целей артиллеристы получили от операторов беспилотников. После этого они оперативно выдвинулись на огневую позицию. Артиллеристов прикрывала группа противодействия ударным дронам. Развернув установку, военнослужащие произвели залп 122-мм реактивными снарядами.

Корректировка огня велась в режиме реального времени с воздуха - она позволила добиться точных попаданий. В результате удара были поражены живая сила, огневые точки и укрепленные позиции. Это фактически сорвало плановую ротацию украинских подразделений.

После выполнения задачи расчет быстро сменил позицию, пополнил боекомплект и продолжил боевую работу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #добропольское направление
