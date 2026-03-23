Расчеты «Мсты» разнесли опорники ВСУ в Запорожской области

Противник не смог закрепиться в лесополосе.
23-03-2026 07:41
Расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ управляемыми боеприпасами «Краснополь». Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе воздушной разведки в Запорожской области беспилотник ВС РФ выявил позиции и укрепленные опорные пункты ВСУ. Противник оборудовал в лесополосах огневые точки и укрытия, используя их для размещения живой силы, пунктов управления дронами и станций РЭБ.

После уточнения и подтверждения данных было выполнено лазерное целеуказание для применения высокоточных боеприпасов управляемых боеприпасов «Краснополь». В результате расчет САУ «Мста-С» нанес серию ударов по выявленным объектам противника с закрытых огневых позиций.

Все выявленные цели были успешно уничтожены. Высокоточные удары сорвали попытку противника закрепиться на данном участке и обеспечили выполнение задач штурмовым подразделениям.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном испытании нового тяжелого беспилотника «Гекса-кран» на Константиновском направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #запорожская область
