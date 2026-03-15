Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Александровка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Запад».

Также сообщается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, а также двух батальонов беспилотных систем неприятеля. Это произошло в районе населенных пунктов Боровая, Осиново, Великая Шапковка, Грушевка (Харьковская область), а также Красный Лиман и Яцковка (ДНР).

При этом в зоне ответственности группировки за сутки ведения боевых действий противник потерял до 180 военнослужащих. Также враг недосчитался двух бронемашин HMMWV, 25 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113. Также удалось поразить и другую автомобильную и бронированную технику противника, его наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.