Российские войска освободили Александровку в ДНР

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Запад».
18-03-2026 12:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Александровка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Запад».

Также сообщается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, а также двух батальонов беспилотных систем неприятеля. Это произошло в районе населенных пунктов Боровая, Осиново, Великая Шапковка, Грушевка (Харьковская область), а также Красный Лиман и Яцковка (ДНР).

При этом в зоне ответственности группировки за сутки ведения боевых действий противник потерял до 180 военнослужащих. Также враг недосчитался двух бронемашин HMMWV, 25 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113. Также удалось поразить и другую автомобильную и бронированную технику противника, его наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #спецоперация #Александровка #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
