Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Дроноводы применили ударный беспилотник «Молния-2». В российском оборонном ведомстве уточнили, что этот БПЛА может поражать цели на расстоянии до 50 километров. Высокая скорость, которую развивает аппарат, затрудняет борьбу с ним - обнаружить и перехватить «Молнию» самолетного типа сложнее, нежели квадрокоптер.

Также в МО РФ добавили, что комплексное использование таких ударных беспилотников значительно ускоряет продвижение наших штурмовых групп. Благодаря «Молниям» получается уничтожать легкобронированные укрепления и технику на линии боевого соприкосновения. И, конечно, они эффективно ликвидируют украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили танк ВСУ на Добропольском направлении. Его обнаружил расчет войск беспилотных систем 120-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр». Затем по нему нанесли удар при помощи «Ланцета».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.