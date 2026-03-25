Расчет «Молнии» сорвал ротацию боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Дроноводы поразили скопление техники и личного состава неприятеля.
25-03-2026 18:33
© Фото: Минобороны России

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Дроноводы применили ударный беспилотник «Молния-2». В российском оборонном ведомстве уточнили, что этот БПЛА может поражать цели на расстоянии до 50 километров. Высокая скорость, которую развивает аппарат, затрудняет борьбу с ним - обнаружить и перехватить «Молнию» самолетного типа сложнее, нежели квадрокоптер.

Также в МО РФ добавили, что комплексное использование таких ударных беспилотников значительно ускоряет продвижение наших штурмовых групп. Благодаря «Молниям» получается уничтожать легкобронированные укрепления и технику на линии боевого соприкосновения. И, конечно, они эффективно ликвидируют украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили танк ВСУ на Добропольском направлении. Его обнаружил расчет войск беспилотных систем 120-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр». Затем по нему нанесли удар при помощи «Ланцета».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #группировка запад #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
