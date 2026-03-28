В России для оповещения призывников применили электронные повестки

В Генштабе сообщили, что для оповещения призывников применяются электронные повестки. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что текущий призыв на военную службу проходит с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета».

«Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», - сказал Цимлянский.

Призывники будут проинформированы о направлении им электронных повесток через портал «Госуслуги». Там же они смогут увидеть информацию об ограничениях, которые будут введены в случае неявки в военкомат без уважительный причины в 20-дневный срок с момента получения повестки.

В то же время любой призывник может связаться с военкоматом по телефонам, размещенным на сайте Минобороны РФ. Горячая линия доступна для граждан по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 часов по московскому времени.

В ходе осеннего призыва 2025 года в России призвали на военную службу 135 тысяч человек.

