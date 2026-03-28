В России для оповещения призывников применили электронные повестки

Весенний призыв начнется в России 1 апреля.
28-03-2026 10:58
© Фото: Кошелев Илья, news.ru, Global Look Press © Видео: Минобороны России

В Генштабе сообщили, что для оповещения призывников применяются электронные повестки. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что текущий призыв на военную службу проходит с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета».

«Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», - сказал Цимлянский.

Призывники будут проинформированы о направлении им электронных повесток через портал «Госуслуги». Там же они смогут увидеть информацию об ограничениях, которые будут введены в случае неявки в военкомат без уважительный причины в 20-дневный срок с момента получения повестки.

В то же время любой призывник может связаться с военкоматом по телефонам, размещенным на сайте Минобороны РФ. Горячая линия доступна для граждан по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 часов по московскому времени.

В ходе осеннего призыва 2025 года в России призвали на военную службу 135 тысяч человек.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай баранов.

#армия #Минобороны РФ #призыв #Генштаб #Владимир Цимлянский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
