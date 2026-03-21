Командир саперов: ВСУ каждый день придумывают новые «мины-сюрпризы»

Саперы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» группировки «Запад» обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе проведения разведки местности на одном из основных маршрутов, предназначенных для подвоза боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения, военнослужащие инженерно-саперной роты выявили неразорвавшийся FPV-дрон противника. Также был найден боеприпас -«сброс» с вражеского беспилотника.

«Сегодня основная задача группы - инженерная разведка дороги, основного маршрута, по которой ездит техника. Разминирование и уничтожение "сбросов" и "неразрывов". Это интересно. Очень нужна смекалка, фантазия. Если выполнять основные задачи правильно - спасем очень много жизней», - объяснил командир инженерно-саперной роты с позывным «Буддист».

Используя специальное оборудование и соблюдая меры безопасности, саперы идентифицировали взрывоопасные предметы. В связи с наличием элементов неизвлекаемости было принято решение уничтожить их на месте путем контролируемого подрыва. Для этого использовался накладной заряд.

«Противник каждый день придумывает какие-то новые мины, поэтому каждый раз приходится готовиться к чему-то новому. Самая сложность - магнитные. К ним не подойти, по ним не отработать. Приходится что-нибудь придумывать... Также датчики на движение. Также противник очень хорошо маскирует маленькие мины. Мины-сюрпризы и мины-ловушки. Даже мина под мину ставится. Двери минируют, пол...», - поделился Буддист.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям саперов, угроза была ликвидирована, а маршрут снабжения подразделений, выполняющих боевые задачи, полностью разблокирован. Инженерная разведка на данном участке продолжается в плановом режиме.

«Большая часть населения, которых мы здесь видим, все рады, что мы пришли. Что мы работаем, освобождаем их. Всегда это приятно - когда понимаешь, что люди рады», - подытожил Буддист.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.