ПВО за ночь уничтожила 125 украинских дронов в небе над Россией

Средства ПВО за ночь с 25 на 26 марта уничтожили 125 беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны противника были перехвачены и ликвидированы над 14 регионами - Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Также ВСУ пытались нанести удары по объектам через акваторию Черного моря. Ранее сообщалось, что в Москве от падения обломков БПЛА пострадал один человек и загорелся частный дом. Другие сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

