МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО за ночь уничтожила 125 украинских дронов в небе над Россией

Украинские беспилотники пытались атаковать 14 регионов страны.
26-03-2026 09:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО за ночь с 25 на 26 марта уничтожили 125 беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны противника были перехвачены и ликвидированы над 14 регионами - Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Также ВСУ пытались нанести удары по объектам через акваторию Черного моря. Ранее сообщалось, что в Москве от падения обломков БПЛА пострадал один человек и загорелся частный дом. Другие сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 