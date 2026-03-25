Морпехи 120-й дивизии группировки войск «Центр» уничтожили украинский танк на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Танк обнаружил расчет разведывательного беспилотника ZALA в ходе боевой работы. Помимо него, были замечены и замаскированные позиции украинской артиллерии.

Сразу после обнаружения была проведена доразведка. Координаты передали на пункт управления дивизии для нанесения огневого поражения. После этого буксируемая гаубица и танк неприятеля были уничтожены при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские десантники FPV-дронами сожгли бронетехнику ВСУ под Красноармейском. В тот раз удалось ликвидировать два танка и одну боевую машину пехоты.

