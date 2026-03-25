Дроноводы уничтожили танк ВСУ на Добропольском направлении

Танк обнаружил расчет войск беспилотных систем 120-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр».
25-03-2026 17:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Морпехи 120-й дивизии группировки войск «Центр» уничтожили украинский танк на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Танк обнаружил расчет разведывательного беспилотника ZALA в ходе боевой работы. Помимо него, были замечены и замаскированные позиции украинской артиллерии. 

Сразу после обнаружения была проведена доразведка. Координаты передали на пункт управления дивизии для нанесения огневого поражения. После этого буксируемая гаубица и танк неприятеля были уничтожены при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские десантники FPV-дронами сожгли бронетехнику ВСУ под Красноармейском. В тот раз удалось ликвидировать два танка и одну боевую машину пехоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #танк #морская пехота #ZALA #группировка «Центр»
