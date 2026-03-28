Цимлянский: срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев

Срок военной службы по призыву в России по-прежнему составляет 12 месяцев. Об этом напомнил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе своего брифинга.

Он рассказал, что весенний призыв стартует в стране 1 апреля и продлится до 15 июля. Осенний будет проведен с 1 октября по 31 декабря.

Призывники избегут попадания в зону СВО и будут распределены между частями в разных регионах России, кроме новых. По истечению срока службы все военнослужащие будут демобилизованы в установленный срок и направлены по местам проживания.

Цимлянский привел статистику осеннего призыва 2025 года, в ходе которого удалось привлечь к прохождению службы 135 тысяч человек. Некоторые исключения действуют для жителей Крайнего Севера и новых регионов. В 2026 году призывникам будут вручать уже электронные повестки.