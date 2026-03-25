Замминистра обороны РФ Осьмаков провел встречу с командующим ВВС Эфиопии

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков провел рабочую встречу с командующим ВВС и войсками ПВО Эфиопии генерал-лейтенантом Мердассой Гнапе. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечено, что стороны в ходе встречи предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны. При этом российская и эфиопская стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества.

В Минобороны России добавили, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Ее в МО РФ назвали традиционной для российско-эфиопских отношений.

Ранее Осьмаков обсудил с послом Индии Винаем Кумаром вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Делегации обеих стран в очередной раз подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

