МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны РФ Осьмаков провел встречу с командующим ВВС Эфиопии

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.
25-03-2026 15:35
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков провел рабочую встречу с командующим ВВС и войсками ПВО Эфиопии генерал-лейтенантом Мердассой Гнапе. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Отмечено, что стороны в ходе встречи предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны. При этом российская и эфиопская стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества.

В Минобороны России добавили, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Ее в МО РФ назвали традиционной для российско-эфиопских отношений. 

Ранее Осьмаков обсудил с послом Индии Винаем Кумаром вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Делегации обеих стран в очередной раз подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Эфиопия #Василий Осьмаков #Мердасса Генапе
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 