Моисеев вручил награды подводникам в Кронштадте

Главком ВМФ Российской Федерации адмирал флота Александр Моисеев вручил награды морякам-подводникам в день 120-летия подводных сил Военно-морского флота России. Это произошло в музее Военно-морской славы нашей страны, который находится в Кронштадте.

«Особенно ценно, что в сторю подводники, в том числе участники спецоперации, которые высокопрофессионально выполняли задачи в море, доблестно выполняли боевые задачи в ходе борьбы с неонацизмом на Украине», - подчеркнул Моисеев.

Подводникам вручались как государственные, так и ведомственные награды, отметил корреспондент «Звезды». После того, как церемония награждения завершилась, военнослужащих ждал праздничный концерт.

Ранее Моисеев рассказал о реализации программы подлодок пятого поколения. Он подчеркнул, что программа - межведомственная и комплексная, и что именно такой подход и позволяет ее реализовать.

