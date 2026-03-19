Моисеев вручил награды подводникам в Кронштадте

Александр Мосиеев подчеркнул, что подводники высокопрофессионально выполняли задачи специальной военной операции.
Павел Кутаренко 19-03-2026 15:38
Главком ВМФ Российской Федерации адмирал флота Александр Моисеев вручил награды морякам-подводникам в день 120-летия подводных сил Военно-морского флота России. Это произошло в музее Военно-морской славы нашей страны, который находится в Кронштадте.

«Особенно ценно, что в сторю подводники, в том числе участники спецоперации, которые высокопрофессионально выполняли задачи в море, доблестно выполняли боевые задачи в ходе борьбы с неонацизмом на Украине», - подчеркнул Моисеев.

Подводникам вручались как государственные, так и ведомственные награды, отметил корреспондент «Звезды». После того, как церемония награждения завершилась, военнослужащих ждал праздничный концерт. 

Ранее Моисеев рассказал о реализации программы подлодок пятого поколения. Он подчеркнул, что программа - межведомственная и комплексная, и что именно такой подход и позволяет ее реализовать.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #подводники #Кронштадт #Александр Моисеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
