«Постоянно работаем»: командир 2С1 «Гвоздика» рассказал о боях в зоне СВО

Расчет артиллерийского орудия «Гвоздика» группировки «Север» поразил огневые позиции ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что артиллерийское подразделение отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» нанесло огневое поражение стрелковым и пулеметным позициям противника.

«Сейчас отработали по опорному пункту противника, цель была поражена. Планомерно "разбираем" их позиции, тем самым поддерживаем нашу пехоту. Из последнего что поражали - пункты запуска БПЛА, живую силу противника. Не даем осуществлять подвоз БК, ротацию. Постоянно работаем. Работаем днем и ночью. В любые погодные условия. Нам без разницы - дождь, снег, мороз», - объяснил командир орудия 2С1 «Гвоздика» с позывным «Алтай».

Координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА после обнаружения позиций противника на местности. Получив команду на открытие огня, артиллеристы оперативно подготовили орудие к стрельбе и выполнили поставленную задачу. Стрельба велась из самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» осколочно-фугасными боеприпасами. Корректировка огня осуществлялась средствами воздушной разведки. Всего на поражение цели было потрачено менее шести минут.

«Расчет слаженный, все понимают с полуслова, никому не надо ничего объяснять. Мехвод у нас штатный, я и наводчик - мобилизованные, подписали контракт. С 2022 года работаем вместе. Орудие знаю до винтика. "Гвоздика" - надежное орудие, точное, никогда нас не подводило. До этого работали на 2С3, на Д-30», - рассказал Алтай.

Координация действий артиллерийских расчетов и подразделений воздушной разведки производится с использованием штатных средств связи. Благодаря налаженному каналу связи и закрытой платформе передачи информации повышается оперативность поражения живой силы, опорных пунктов и техники противника.

«Скучать по дому не приходится, некогда скучать. Дома ждет жена, дочка, родители, родственники... Все ждут, переживают. На "гражданке" работал строителем», - поделился командир орудия.

После завершения стрельбы расчет произвел тщательную маскировку орудия. Артиллеристы готовы к дальнейшему выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности на Харьковском направлении.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении укрепленных позиций украинских боевиков в Запорожской области. Это сделали артиллеристы группировки войск «Восток». Враг прятался в частной застройке - позиции неприятеля выявили при помощи БПЛА. Военнослужащие применили 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б». Расчеты выполнили серию залпов. Из-за высокой точности огня и плотности залпов враг не успел покинуть позиции до их полного разрушения. Боевики остались под завалами.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.