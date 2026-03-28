В Генштабе заявили, что призывников не привлекут для выполнения задач СВО

Солдаты будут направлены в регулярные части на территории России.
28-03-2026 10:59
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Призывников не привлекут к выполнению задач СВО. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», - сказал Цимлянский.

Призывники отправятся проходить службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ на территории России, за исключение новых регионов.

Ране Цимлянский сообщил, что в рамках весеннего призыва 2026 года призывники будут получать электронные повестки. Соответствующие уведомления они увидят в личных кабинетах на портале «Госуслуги».

В случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента отправки повестки в отношении призывников могут вводиться ограничительные меры. Они об этом будут проинформированы также через портал «Госуслуги».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #призыв #Генштаб #Владимир Цимлянский
