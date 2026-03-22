В МВО бойцов обучили штурму зданий и эвакуации раненых с применением дронов

На полигоне военнослужащие применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер», а также FPV-дроны.
26-03-2026 14:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На одном из полигонов Московского военного округа проходит боевое слаживание подразделений войск беспилотных систем, завершивших подготовку в учебном центре. В тренировках участвуют операторы наземных робототехнических комплексов и операторы БПЛА, сообщило Минобороны России.

Этот этап завершает трехмесячный курс обучения, который включал как теорию, так и практику под руководством инструкторов с боевым опытом. Во время слаживания военнослужащие отрабатывают комплексные задачи, максимально приближенные к боевым. В частности, они тренируются штурмовать укрепленные позиции условного противника, проводить эвакуацию раненых и оказывать первую медицинскую помощь прямо на поле боя.

Особое внимание уделяется взаимодействию между подразделениями. Бойцы совершенствуют навыки работы со средствами связи, осваивают элементы радиоэлектронной борьбы, учатся уклоняться от атак беспилотников и преодолевать минно-взрывные заграждения. В ходе занятий активно применяются наземные робототехнические комплексы «Курьер», а также FPV-дроны, которые используются как для разведки, так и для поражения целей.

Как отмечают в ведомстве, такой комплексный подход позволяет значительно сократить время подготовки и быстрее адаптировать военнослужащих к условиям современного конфликта, где ключевую роль играют технологии и практические навыки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #полигон #мво
