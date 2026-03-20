Командир расчета «Бук-М3» рассказал, как бойцы отразили комбинированный удар ВСУ

Расчеты ЗРК «Бук-М3» 71-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки «Восток» отразили комбинированный удар ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ходе непрерывного мониторинга воздушного пространства дежурные силы ПВО группировки «Восток» вскрыли пуски средств воздушного нападения противника. На экранах радаров были зафиксированы малоразмерные цели. По сложным траекториям они следовали в сторону наших позиций.

После оперативного анализа объекты были классифицированы как реактивные снаряды РСЗО и корректируемые авиабомбы западного производства. Расчеты «Бук-М3» 71-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 35-й армии группировки «Восток» выполнили захват и последовательное уничтожение всех целей.

Тактика противника заключается в сбросе авиабомб с предельных дистанций. Однако, высокая чувствительность радаров позволяет расчетам перехватывать их до входа в зону поражения защищаемых объектов.

«Противник боится нас, он знает, что у нас совершенное средство ПВО. Поэтому заходит на дальности больше 120 км, начинает задирать нос, поднимается на 4-5 километров и бросает бомбу. Бомба планирует, мы ее перехватываем, и у нас достаточно времени, чтобы оценить обстановку и сбить цель. Сегодня из тени батарея отработала. Поразили цель, она не долетела до территорий, где находятся наши войска и упала в районе противника», - рассказал командир подразделения с позывным «Доцент».

Командир добавил, что зенитчиков очень выручает радиосвязь. Наши РЭБ постоянно глушат беспилотники, защищая бойцов ПВО. Общение происходит по радиосвязи, по цифровым каналам. По иным средствам связи команда об уничтожении цели поступить не может, резюмировал Доцент.

Системное уничтожение средств воздушного нападения расчетами 71-й бригады группировки «Восток» лишает противника возможности наносить удары по нашим резервам. Обеспечивая надежное прикрытие, зенитчики создают условия для бесперебойной работы логистики и успешного выполнения задач на передовой.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве ротации украинских боевиков на Константиновском направлении. Это сделал расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Юг». Пикап был поражен 152-миллиметровым снарядом. Лишившись транспортного средства, противник не смог доставить на позиции личный состав, боеприпасы и продовольствие, как отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.