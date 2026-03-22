Дроноводы уничтожили три пункта временного размещения ВСУ в Харьковской области

Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили сразу три пункта временного размещения украинских боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

При проведении воздушной разведки наши военнослужащие обнаружили противника, который оборудовал места временного размещения и склад для хранения имущества БПЛА в полуразрушенных домах. Координаты ВСУ передали операторам ударных дронов.

Координация действий подразделений производится при помощи штатных средств связи. ВС РФ поразили личный состав и имущество врага.

В военном ведомстве ранее сообщили, что специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ в Харьковской области. Для уничтожения позиций врага ВС РФ использовали FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемыми зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Уничтожение полевых пунктов хранения, точек выгрузки и техники противника позволяет нарушить логистику снабжения материальными ресурсами. Кроме того, помогает снизить боеспособность украинских формирований на этом направлении.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.