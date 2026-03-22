Дроноводы уничтожили три пункта временного размещения ВСУ в Харьковской области

Противник оборудовал места временного размещения и склад для хранения имущества БПЛА в полуразрушенных домах, наши военнослужащие поразили личный состав и имущество ВСУ.
22-03-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили сразу три пункта временного размещения украинских боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

При проведении воздушной разведки наши военнослужащие обнаружили противника, который оборудовал места временного размещения и склад для хранения имущества БПЛА в полуразрушенных домах. Координаты ВСУ передали операторам ударных дронов.

Координация действий подразделений производится при помощи штатных средств связи. ВС РФ поразили личный состав и имущество врага.

В военном ведомстве ранее сообщили, что специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ в Харьковской области. Для уничтожения позиций врага ВС РФ использовали FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемыми зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Уничтожение полевых пунктов хранения, точек выгрузки и техники противника позволяет нарушить логистику снабжения материальными ресурсами. Кроме того, помогает снизить боеспособность украинских формирований на этом направлении.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.
#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #уничтожение #пункты временного размещения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
