Расчет боеприпаса «Куб» уничтожил украинский пункт управления БПЛА

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» группировки войск «Запад» успешно нанес удар по замаскированному пункту управления дронами и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ходе воздушной разведки командный пункт управления БПЛА получил данные о местонахождении вражеских позиций. Операторы ударных дронов оперативно ввели координаты цели в систему управления боеприпасом.

«Техники подготовили беспилотник к запуску, оснастив его осколочно-фугасным боеприпасом», - заявило оборонное ведомство.

После завершения всех подготовительных процедур расчет запустил дроны, которые преодолели эшелонированную систему РЭБ противника и посты воздушного наблюдения украинских боевиков. Дроны уничтожили цель.

Напомним, ранее дроноводы выжгли опорный пункт противника у села Любицкое. Там находились центр связи ВСУ, склад с боеприпасами и точки запуска беспилотников.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.