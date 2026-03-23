Расчет боеприпаса «Куб» уничтожил украинский пункт управления БПЛА

Удар барражирующим боеприпасом «Куб» нанесен на Краснолиманском направлении. Бойцы снарядили его осколочно-фугасной боевой частью.
23-03-2026 16:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» группировки войск «Запад» успешно нанес удар по замаскированному пункту управления дронами и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ходе воздушной разведки командный пункт управления БПЛА получил данные о местонахождении вражеских позиций. Операторы ударных дронов оперативно ввели координаты цели в систему управления боеприпасом.

«Техники подготовили беспилотник к запуску, оснастив его осколочно-фугасным боеприпасом», - заявило оборонное ведомство.

После завершения всех подготовительных процедур расчет запустил дроны, которые преодолели эшелонированную систему РЭБ противника и посты воздушного наблюдения украинских боевиков. Дроны уничтожили цель.

Напомним, ранее дроноводы выжгли опорный пункт противника у села Любицкое. Там находились центр связи ВСУ, склад с боеприпасами и точки запуска беспилотников.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.

#армия #бпла #Куб #группировка запад #краснолиманское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
