МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы погнались за украинским багги и сожгли его вместе с боевиками

Операторы FPV-дронов уничтожают малогабаритную технику, которую противник активно применяет для скрытных и быстрых перемещений.
21-03-2026 14:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов сорвали попытку ротации боевиков киевского режима в зоне проведения специальной военной операции. Отличились подразделения 11-го корпуса войск беспилотных систем группировки «Север». Ее разведка сначала обнаружила высокопроходимый автомобиль ВСУ и квадроцикл, а после навела на них дроноводов.

Кадры с камер беспилотников подтверждают высокий уровень наших бойцов. Обе цели поражены с первого захода. Боевики даже не успели повернуть головы, когда наш FPV догнал их на проселочной дороге и спикировал точно в кабину багги.

Расчеты БПЛА и разведка взаимодействуют между собой при помощи отечественных штатных средств связи. Также в ходе предотвращения ротации противника операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили другую малогабаритную технику, такую как квадроциклы и мотоциклы. Противник активно применяет их для скрытных и быстрых перемещений.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Град» сорвал попытку ротации подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Разведка выявила перемещение противника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр». Бойцы быстро подготовили установку к стрельбе и выдвинулись на позицию. Все цели были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #FPV-дрон
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 