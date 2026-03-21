Дроноводы погнались за украинским багги и сожгли его вместе с боевиками

Операторы ударных дронов сорвали попытку ротации боевиков киевского режима в зоне проведения специальной военной операции. Отличились подразделения 11-го корпуса войск беспилотных систем группировки «Север». Ее разведка сначала обнаружила высокопроходимый автомобиль ВСУ и квадроцикл, а после навела на них дроноводов.

Кадры с камер беспилотников подтверждают высокий уровень наших бойцов. Обе цели поражены с первого захода. Боевики даже не успели повернуть головы, когда наш FPV догнал их на проселочной дороге и спикировал точно в кабину багги.

Расчеты БПЛА и разведка взаимодействуют между собой при помощи отечественных штатных средств связи. Также в ходе предотвращения ротации противника операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили другую малогабаритную технику, такую как квадроциклы и мотоциклы. Противник активно применяет их для скрытных и быстрых перемещений.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Град» сорвал попытку ротации подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Разведка выявила перемещение противника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр». Бойцы быстро подготовили установку к стрельбе и выдвинулись на позицию. Все цели были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.