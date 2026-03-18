Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию подразделений группировки войск «Север». Он заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач на командном пункте группировки.

Уточняется, что посещение Белоусовым командного пункта состоялось вчера, 17 марта 2026 года. В ходе инспекции основное внимание уделялось расширению полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Речь шла и об укреплении обороны приграничных регионов России.

Андрею Белоусову о действиях подразделений группировки доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров. Он упомянул, что с начала текущего года удалось вскрыть и уничтожить семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS американского производства.

Также отмечена возросшая эффективность борьбы с беспилотниками неприятеля. Значительно повысилась результативность борьбы с украинскими беспилотниками дальнего радиуса действия. Этого, уточнил Никифоров, удалось добиться благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчетов FPV-перехватчиков.

«Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях», - говорится в сообщении МО РФ.

Еще Никифоров сообщил о создании аналитического центра при пункте управления войск беспилотных систем. Его задачи - оценка эффективности боевой работы операторов дронов в режиме реального времени. Генерал-полковник добавил, что в группировке развернуты технико-эксплуатационные части, где есть оборудование для программирования и 3D-печати. Все это позволяет оперативно готовить к применению самые разнообразные беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, министр обороны вручил государственные награды военнослужащим группировки, которые отличились в ходе выполнения боевых задач. Они получили ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. О действиях противника, текущей обстановке и ходе наступательных действий ему доложил командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев.

