Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»

Андрей Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач на командном пункте группировки войск «Север».
18-03-2026 17:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию подразделений группировки войск «Север». Он заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач на командном пункте группировки. 

Уточняется, что посещение Белоусовым командного пункта состоялось вчера, 17 марта 2026 года. В ходе инспекции основное внимание уделялось расширению полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Речь шла и об укреплении обороны приграничных регионов России.

Андрею Белоусову о действиях подразделений группировки доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров. Он упомянул, что с начала текущего года удалось вскрыть и уничтожить семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS американского производства.

Также отмечена возросшая эффективность борьбы с беспилотниками неприятеля. Значительно повысилась результативность борьбы с украинскими беспилотниками дальнего радиуса действия. Этого, уточнил Никифоров, удалось добиться благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчетов FPV-перехватчиков. 

«Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях», - говорится в сообщении МО РФ.

Еще Никифоров сообщил о создании аналитического центра при пункте управления войск беспилотных систем. Его задачи - оценка эффективности боевой работы операторов дронов в режиме реального времени. Генерал-полковник добавил, что в группировке развернуты технико-эксплуатационные части, где есть оборудование для программирования и 3D-печати. Все это позволяет оперативно готовить к применению самые разнообразные беспилотные летательные аппараты. 

Помимо этого, министр обороны вручил государственные награды военнослужащим группировки, которые отличились в ходе выполнения боевых задач. Они получили ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами. 

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. О действиях противника, текущей обстановке и ходе наступательных действий ему доложил командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #инспекция #Андрей Белоусов #группировка "север"
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
