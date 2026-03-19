Подводным силам Военно-Морского Флота России исполнилось 120 лет

Подводные силы Военно-Морского Флота отмечают 120-летие со дня создания. С поздравлением к морякам обратилось Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что служба в подводном флоте считается не работой, а судьбой и религией. Это призвание на всю жизнь - жить по законам подводного братства. Следовать примерам личного самопожертвования, высочайшего профессионализма и патриотизма, образцового сплочения экипажей. Служить образцом неподдельного героизма, железной силы воли и хладнокровия.

Создание современного подводного, и прежде всего атомного, ракетно-ядерного флота - это крупнейшее научно-инженерное достижение, выдающийся коллективный подвиг ученых, кораблестроителей, инженеров, рабочих и военных моряков-подводников. Ведущие КБ, кораблестроительные и ремонтные предприятия, заводы, сотни тысяч человек самоотверженно создавали и в настоящее время продолжают развивать подводные силы ВМФ РФ.

Продолжается серийное строительство ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Это современные, не имеющие аналогов в мире боевые платформы, вооруженные новейшими баллистическими ракетами. ВМФ России планово принимает в свой состав многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень», «Ясень-М» и современные дизель-электрические подлодки.

В Минобороны подчеркнули, что моряки-подводники достойны славы своих предшественников. Они успешно выполняют поставленные задачи, экипажи подлодок непрерывно несут боевое дежурство во всех районах Мирового океана. Они демонстрируют высочайшую эффективность и беззаветную любовь к Родине, приумножают лучшие традиции отечественного подплава. Укрепляют славу России, как великой морской державы.

Навеки в памяти благодарных потомков останутся примеры мужества, доблести и непревзойденной стойкости моряков-подводников, громивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Во все времена подводников объединяли высочайший уровень подготовки, «глубокого» знания не только своего заведования, но и подводной лодки в целом. Моряки всегда готовы к риску и взаимовыручке, к ограничениям жизни и быта, и вместе с тем их отличает исключительная готовность выполнить поставленную задачу.

Ранее главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что подводные силы ВМФ РФ в борьбе за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании. Он поздравил моряков с праздником и подчеркнул, что в условиях непростой геополитической обстановки, когда усиливается борьба за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы играют ведущую роль. Они обеспечивают глобальную безопасность в мире.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов