В столице России стартовал новый сезон Всероссийской игры «Семейная зарница». По этому поводу в Национальном центре «Россия» встретились ветераны специальной военной операции, журналисты и семьи-победители предыдущих состязаний.

Их проводят по инициативе статс-секретаря - заместителя министра обороны Анны Цивилевой. Она подчеркнула, что это не только спортивное мероприятие, но и площадка для укрепления семейных ценностей.

«Безусловно, очень важно, что семья здесь объединяется, становится более близкой, сплоченной, родной, откладывая современные технические средства. Действительно, когда можно пообщаться, объединиться», - сказала Цивилева.

Она добавила, что, согласно словам родителей, во многих конкурсах именно дети, которым доверились, показали лучшие результаты и принесли победу.

Ключевым событием стартовых мероприятий нового сезона проекта стал круглый стол с элементами традиционного русского чаепития. Семейные команды представили свои традиции и рассказали, как совместное преодоление испытаний укрепило связь между поколениями. Совместно с почетными гостями и представителями медиасферы они обсудили особенности предстоящего сезона игры.

Гости посетили фотовыставку, посвященную ярким моментам первого сезона проекта. Участникам был представлен новый формат одного из состязаний игры. Юные гости Национального центра «Россия» приняли участие в тематической викторине. Активности позволили проиллюстрировать нововведения, которые ожидают новых участников «Семейной зарницы».

