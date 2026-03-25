МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный: мобилизовали в ВСУ, несмотря на неспособность поднять более 5 кг

Николай Журба рассказал, что после тяжелого ДТП ему удалили около 40 сантиметров кишки, а одна из его ног держится на титановой пластине. При попытке поднимать тяжести синеет вся нога.
25-03-2026 13:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Николай Журба из 119-й отдельной бригады территориальной обороны сдался в плен в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Видео беседы с ним публикует Минобороны России.

Журба рассказал, что он попал в тяжелое ДТП. Ему удалили 40 сантиметров кишки. Также пробило легкое. Ногу оторвало во время столкновения, и теперь она крепится на титановую пластину. Результатом оказался варикоз, из-за чего ранее его не брали в ряды ВСУ. 

Но в феврале 2025 года ситуация изменилась. На этот раз его возили автобусом по разным украинским частям, прямо сообщив, что будут ездить туда-сюда, пока куда-нибудь его не возьмут. В итоге взяли в тероборону.  

«Я говорю замполиту, так и так, мне больше пяти килограмм нельзя, потому что вот это в суставе идет пластина. Мне, когда нагружаешь, там натирает и выпирает и здесь вены. Все, нога синеет», - вспоминает пленный. 

Украинский замполит, по его словам, обещал отправить его в пункт постоянной дислокации в Винницу, чтобы Николаю сделали операцию. Но слова оказались пустыми - в результате он попал в Сумскую область и в российский плен. 

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Игорь Сидляк рассказал, как его мобилизовали во время прогулки с ребенком. При этом сотрудникам ТЦК было плевать, что ребенок остался на улице один и без присмотра - жена смогла забрать его лишь по случайному стечению обстоятельств. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пленные #Украинские боевики #Николай Журба
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 