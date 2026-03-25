Пленный: мобилизовали в ВСУ, несмотря на неспособность поднять более 5 кг

Пленный украинец Николай Журба из 119-й отдельной бригады территориальной обороны сдался в плен в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Видео беседы с ним публикует Минобороны России.

Журба рассказал, что он попал в тяжелое ДТП. Ему удалили 40 сантиметров кишки. Также пробило легкое. Ногу оторвало во время столкновения, и теперь она крепится на титановую пластину. Результатом оказался варикоз, из-за чего ранее его не брали в ряды ВСУ.

Но в феврале 2025 года ситуация изменилась. На этот раз его возили автобусом по разным украинским частям, прямо сообщив, что будут ездить туда-сюда, пока куда-нибудь его не возьмут. В итоге взяли в тероборону.

«Я говорю замполиту, так и так, мне больше пяти килограмм нельзя, потому что вот это в суставе идет пластина. Мне, когда нагружаешь, там натирает и выпирает и здесь вены. Все, нога синеет», - вспоминает пленный.

Украинский замполит, по его словам, обещал отправить его в пункт постоянной дислокации в Винницу, чтобы Николаю сделали операцию. Но слова оказались пустыми - в результате он попал в Сумскую область и в российский плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.