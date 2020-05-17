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Из Сербии в Россию: четвертый Ил-76 вылетел с аэродрома Белграда

Ирина Егорова
12:30 17.05.2020
Все запланированные на сегодня рейсы отправились из Сербии и находятся в пути к аэродрому Чкаловский.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны

Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой Минобороны России, которые находились в Сербии для оказания помощи Республике в борьбе с коронавирусом, вылетел с аэродрома Батайница в Россию, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня, 17 мая, в Россию отправилось четыре рейса с российскими военнослужащими. В общей сложности за сутки в Россию вернуться более 20  военнослужащих и будет доставлено пять единиц специальной военной техники. Вчера уже прилетели 43 специалиста.

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