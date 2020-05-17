Из Сербии в Россию: четвертый Ил-76 вылетел с аэродрома Белграда

Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой Минобороны России, которые находились в Сербии для оказания помощи Республике в борьбе с коронавирусом, вылетел с аэродрома Батайница в Россию, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня, 17 мая, в Россию отправилось четыре рейса с российскими военнослужащими. В общей сложности за сутки в Россию вернуться более 20 военнослужащих и будет доставлено пять единиц специальной военной техники. Вчера уже прилетели 43 специалиста.