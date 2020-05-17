Третий самолет Ил-76 вылетел в Россию с аэродрома в Белграде

Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой Минобороны России, которые находились в Сербии для оказания помощи Республике в борьбе с коронавирусом, вылетел с аэродрома Батайница на Родину.

Сегодня, 17 мая, ожидается вылет еще одного рейса с российскими военнослужащими. В общей сложности за сутки в Россию вернуться более 20 военнослужащих и будет доставлено пять единиц специальной военной техники.

Накануне на родину вернулись 43 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

Российские специалисты находились в Сербии полтора месяца: дезинфицировали социально важные объекты, помогали в лечении больных коронавирусом, а также обменивались опытом с сербскими коллегами. 9 709 новых случаев коронавируса.