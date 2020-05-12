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Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе

Андрей Аркадьев
12:01 12.05.2020
С воздуха за колонной наблюдали российские беспилотники.
Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные России и Турции провели десятое совместное патрулирование вдоль участка трассы М-4 Алеппо-Латакия в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Оно реализовывалось на основании договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, проходивших в Москве 5 марта.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось 7 единиц техники: два автомобиля "Тайфун", два БТР-82А, два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронеавтомобиль "БРЭМ-К"», - говорится в сообщении.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года, восьмое – 5 мая 2020 года, девятое – 7 мая 2020 года.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.

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